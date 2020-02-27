تفاصيل لقاء السني مع السفير الصيني بنيويورك

استقبل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الخميس، في مقر البعثة الليبية بنيويورك، مندوب جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة تشانج جون.

وأوضح المكتب الإعلامي أن زيارة المندوب الصيني تأتي في إطار التشاور والتنسيق قبيل ترأس الصين لمجلس الأمن الشهر المقبل، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الوضع والأزمة الراهنة في ليبيا.

من جهته أكد السفير جون، حرص بلاده على دعم الاستقرار والحلول السياسية وأنه لا حل عسكري للأزمة.

وفي ختام اللقاء ناقش الجانبان بعض الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك مؤكدين ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين.