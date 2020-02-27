دغيم :لا يمكن وقف الحرب إلا بتحقيق تسوية سياسية وفق الثوابت الوطنية

قال عضو مجلس النواب زياد ادغيم إن المسار السياسي كما هو متوقع في انسداد كبير، وأنه لا مفر من توسعة وتعديل المنتدى الحالي وفق معايير واضحة تفسر تمثيل كل شخصية بدون انتقائية، على أن تشمل بالضرورة لجنتي مجلس النواب والدولة المشكلتين بقرارين رسميين.

وتساءل دغيم عن سبب الانتقائية والكيل بمكيالين الذي تجسد في دعوة وزراء من حكومة الوفاق وترك نظرائهم في الحكومة الشرعية، ودعوة مستشار السراج وترك أعضاء الرئاسي المقاطعين.

وقال ادغيم إنه لا يمكن وقف الحرب إلا بتحقيق تسوية سياسية وفق الثوابت الوطنية المعلنة من القوات المسلحة، والتي يمكن اختصارها في عنوان استعادة الدولة وسيادة قرارها .

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