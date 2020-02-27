مركز مكافحة الأمراض يكشف حقيقة وجود حالة اشتباه بفيروس “كورونا” في ليبيا

ليبيا – أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بيانه رقم (3) بشأن وجود حالة اشتباه بمرض الكورونا في ليبيا.

بيان المركز الوطني جاء رداً على إفادة تقدم بها مكتب الرقابة الصحية في مطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس، حول وجود الحالة بتاريخ 26 من شهر فبراير الجاري لمسافر ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس.

وذكر المركز أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة تمت إحالة الحالة إلى إحدى غرف العزل المخصصة وأخذ عينة معملية وإرسالها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز وبعد فحص العينة المعملية تبين أن النتيجة التحليل سالبة ما يعني خلو الحالة من مرض فيروس كورونا.

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