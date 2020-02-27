المقهور تعلق مشاركتها في جنيف إلى حين ضمان تمثيل ليبي كاف وحقيقي

أعلنت العضو المستقل بلجنة الحوار بجنيف المحامية عزة المقهور تعليق مشاركتها إلى حين ضمان تمثيل ليبي كاف وفعلي وحقيقي في مسار الحوار السياسي.

وقالت المقهور في رسالة وجهتها إلى المبعوث الأممي غسان سلامة إن تعليق مشاركتها جاء حرصا منها على أن يكون المسار السياسي داعما وليس معرقلا، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب تمثيلا كافيا وحقيقيا لكل الليبيين، وذلك استنادا إلى مقررات برلين وملحقيها المعتمدة من مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن الظروف الحالية القاسية التي تمر بها ليبيا تستدعي الحذر في انطلاق مسار سياسي دون توافر متطلباته وشروطه.

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