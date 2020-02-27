بليحق: لا يوجد ممثلون لمجلس النواب في جنيف

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس علق مشاركته في حوار جنيف إلى تاريخه وإلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب واجندة الحوار كما أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان رئيس لجنة الحوار أحميد حومة.

بليحق وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب لفت إلى أن المجلس غير مشارك فيما أعُلن عنه أمس الأربعاء من إنطلاق أعمال المسار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية.

ونوّه المتحدث الرسمي باسم البرلمان إلى أن مشاركة المجلس ستكون وفقاً لقراري مجلس النواب رقم 17 ورقم 18 لعام 2020 وأي مشارك خارج إطارهما لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل مجلس النواب.

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