«بركان الغضب» تعلن مقتل 21 مدنيا منذ وقف إطلاق النار

أعلنت عملية بركان الغضب، اليوم الخميس، وفاة 21 مدنياً و إصابة 31 خلال 41 يوماً في العاصمة طرابلس منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار في 9 يناير الماضي و حتى 20 فبراير الجاري.

واتهمت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قوات القيادة العامة باستهداف هؤلاء المدنيين، مشيرة إلى أن «الوفيات والجرحى مدنيون من رجال ونساء وأطفال أعمار بعضهم بضعة أشهر».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت عملية «بركان الغضب» تعرض مطار معيتيقة الدولي ومنطقة شرفة الملاحة لقصف بصواريخ غراد، متهمة قوات القيادة العامة بشن هذا الهجوم، فيما أعلن المطار «توقف الملاحة الجوية بسبب تعرضه لقصف مستمر».



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