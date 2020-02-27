مُجدّداً.. القذائف تشلّ رحلات مطار معيتيقة

تعرض مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم لاستهداف جديد بقذائف عشوائية مجهولة المصدر وبحسب مصادر لـ218 فإن القذائف هذه المرة سقطت بالقرب من برج المراقبة ما أدى إلى إقفال الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة لحين إشعار آخر.

وسيُعيد مطار معيتيقة الذي تم قصفه عشوائيا الأسبوع الماضي، من جديد تبادل الاتهامات بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، حيث يتهم الجيش المجموعات المسلحة باستهداف المطار لأسباب تتعلق بتهريب مساجين يتبعون تنظيمات إرهابية متواجدين في سجن بالقرب منه، بينما يتهم مسؤولو حكومة الوفاق الجيش باستهدافه لتعطيل حركة الملاحة في طرابلس.

قبل شهر من الآن أدانت بعثة الأمم المتحدة هجوما بصاروخي غراد على المطار أسفر عن إصابة شخصين مدنيين وإحداث أضرار في مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة.

ورغم الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع وإدانات البعثة لقصف المطار إلا أنه ما زال ساحة حرب مدنية ودائما ما يكون في مرمى النيران حتى وإن كانت بعيدة عنه.

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