الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تسجيل إصابة بفيروس كورونا

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، أخذه عينة لمواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن الفحص المعملي للعينة أظهر خلو الحالة من الفيروس.

وأوضح المركز أن مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار «معيتيقة» الدولي أخطره بوجود حالة اشتباه بفيروس «كورونا» لمسافر ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وبالتنسيق مع وزارة الصحة أحال مركز مكافحة الأمراض الحالة إلى إحدى غرف العزل المخصصة، وأخذ عينة معملية وأرسلها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز، الذي أكد خلو الحالة من الفيروس.