تهديد ألماني بمعاقبة مُرسلي المرتزقة إلى ليبيا

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل صريح إرساله مُقاتلين سوريين إلى ليبيا، هدّدت ألمانيا بمُعاقبة كافة الأطراف المتورطة في إرسال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا.

ووجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تهديدا بمعاقبة الدول التي لم توقف إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا رغم الحظر المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار ماس عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إلى أنه ليس باستطاعة أحد الهروب من العواقب من غير أن يتم كشفه وليس بالإمكان أن تستمر انتهاكات حظر التسليح.

وأكد الوزير الألماني خلال حديثه على وجوب أن تزيد بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي من الضغط على من يقومون بتوريد الأسلحة مطالبا بتحديد مُنتهكي الحظر وكشفهم أمام الجميع وأن تقوم السفن والطائرات المستخدمة لغرض المراقبة بجمع المعلومات عن دخول الأسلحة إلى ليبيا.

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