“الأعلى للدولة” يُعلن شروط حضور محادثات جنيف

اشترط رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدة نقاط من أجل المشاركة في المسار السياسي بجنيف.

ونصت الرسالة على أن المجلس علق مشاركته في حوارات جنيف إلى حين الوصول إلى نتائج ملموسة في المسار العسكري 5+5 وتنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها في برلين.

كما اشترط المشري في رسالته تحقيق الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة النازحين والالتزام بعدد المشاركين من خارج المجلسين ومعايير اختيارهم، إضافة إلى أن يكون الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للمسار السياسي واتخاذ المادة رقم 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي آلية ملزمة لإجراء أي تعديل بحسب ما جاء في الرسالة.

كان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن تعليق مشاركته بحوارات المسار السياسي في جنيف خلال جلسة عقدها، السبت، وشهدت تصويتا بالإجماع على تعليق المشاركة.

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