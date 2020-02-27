اخبار ليبيا الان

ماذا سيحدث لو تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

الإصابة الثامنة عشرة بفيروس كورونا في فرنسا والموجة الجديدة من الوفيات والإصابات الناجمة عن الفيروس الجديد في عدة دول عززت المخاوف من تحول المرض إلى وباء عالمي. 58% من الأتراك الذين تم استطلاع آرائهم يعارضون التدخل في ليبيا ويسألون ما هي المصالح التي تحاول تركيا حمايتها في ليبيا؟ وغموض يلف منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك