ماذا سيحدث لو تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟

الإصابة الثامنة عشرة بفيروس كورونا في فرنسا والموجة الجديدة من الوفيات والإصابات الناجمة عن الفيروس الجديد في عدة دول عززت المخاوف من تحول المرض إلى وباء عالمي. 58% من الأتراك الذين تم استطلاع آرائهم يعارضون التدخل في ليبيا ويسألون ما هي المصالح التي تحاول تركيا حمايتها في ليبيا؟ وغموض يلف منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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