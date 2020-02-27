ناصر سعيد: مسارات جنيف تأتي ضمن المؤامرة على ليبيا

جدد المتحدث الرسمي باسم للحركة الوطنية الشعبية الليبية، ناصر سعيد، تأكيده على رؤيته بعدم جدية وصدقية المبعوث الدولي للوصول إلى حل في ليبيا.

وقال سعيد، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “في جنيف..لازلنا نؤكد في عدم جدية وصدقية المبعوث الدولي للحل في ليبيا، وأن حضور عدد من المدعين انهم أنصار الفاتح هو حضور شخصي لا قيمة له وليس له قواعد وطنية أو تمثيل يعكس رؤية تيار وطني مهم في المعادلة الليبية كطرف أساسي، لطالما عمل جاهداً غسان على استبعاده واستبداله بوجوه من اختياره تنسجم مع رؤية ستيفاني في الخطط والمسارات المعدة في دوائر المختبرات الاجنبية ضمن المؤامرات على ليبيا لتعقيد الازمة الليبية والمتاجرة بالاقتصاد والمدخرات الليبية ومحاصصتها دولياً في مزاد برلين، واعادة تثبيت عملاء على شكل مخرجات الصخيرات وكأن ليبيا تعانى من مشكلة حكومة وليس مشكل أمنى يعج بالمليشيات والمرتزقة والتنظيمات الإرهابية”، بحسب تعبيره.