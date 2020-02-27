بعد إنقاذهم قبالة ليبيا.. مهاجرون عالقون قبالة صقلية

تتجدد أزمة استقبال سفن إنقاذ المهاجرين من قبل السلطات الإيطالية، حيث تواجه منتظمة “سي ووتش” الألمانية تحدّياً جديداً في رحلة البحث عن ميناء للرسو فيه.

وما تزال السفينة في البحر بعد أن أنقذت 194 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل ليبيا، حيث رفض حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشي استقبال السفينة، التزاماً بحالة الطوارئ المُعلنة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وناشد حاكم المقاطعة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لإيجاد مكان آخر ترسو فيه سفينة “سي ووتش”، مُعتبراً أنه من الخطر استقبال 194 مهاجر في ظل التفشي الخطير لفيروس كورونا.

وحُدّد ميناء ميسينا الإيطالي موقعاً جديداً لرسو سفينة الإنقاذ، بعد أن ناشدت المنظمة الألمانية الاتحاد الأوروبي للتدخل وإنهاء أزمتها، لتُعلن فيما بعد أنها تحرّكت فعليا باتجاه الميناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية