الشلوي: قاطعنا الحوار في جنيف بسبب سياسة الأمم المتحدة في اختيار المشاركين

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أن المجلس قاطع مشاورات جنيف بسبب سياسة الأمم المتحدة في اختيار الممثلين والمشاركين في المؤتمر.

الشلوي وفي تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الأربعاء قال إن مجلس النواب اختار 13 نائبًا عن كل دائرة انتخابية للتمثيلية في جنيف لكن المبعوث الأممي رفض اعتماد بعضهم وقبل 8 منهم فقط ورفض 5 آخرين الأمر الذي رفضه المجلس لأن هؤلاء مختارين من قبله وقبل ذلك اختارهم الشعب الليبي.

وأشار الشلوي إلى أنه نتيجة لهذا الأمر قرر البرلمان استدعاء فريقه من جنيف وعدم المشاركة في هذا الحوار،مؤكدًا أن أي نائب يحضر المؤتمر لا يمثل إلاّ نفسه،معلنًا في وقت سابق انسحابه من مشاورات جنيف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

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