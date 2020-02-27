توصيات ببدء صيانة مستشفى الهواري دون إقفاله

أصدرت اللجنة الفنية المشكلة بموجب كتاب رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بشأن إعداد تقرير فني مفصل عن مستشفى الهواري العام، تقريرها المفصل عن الأوضاع العامة للمستشفى.

وأوصت اللجنة في تقريرها بصيانة المستشفى على مراحل شريطة ألا تعيق أعمال الصيانة عمل العيادات والأقسام بالمستشفى، كما أوصت بضرورة توفير المواد والمعدات ومستلزمات التشغيل وبيئة العمل الطبي المناسبة.

وطلبت اللجنة تكليف شركة هندسية متخصصة لإعداد دراسة كاملة عن حالة المبنى، وتحديد تكلفة الصيانة الطارئة وأعمال الصيانة الكاملة للمبنى بالكامل.

وعاينت اللجنة أقسام العيادات الخارجية العاملة بالمستشفى والأقسام الإيوائية بما فيها قسم الطوارئ والعمليات والعنايات وغيرها من الأقسام الطبية والخدمية، مبدية ملاحظاتها عن العمل والحالة الفنية للمباني.

وضمت اللجنة مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، إضافة إلى مديري إدارة المتابعة بوزرة الصحة، ومستشفى الهواري العام.