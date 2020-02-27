لجنة فنية توصي بصيانة «مشروطة» لمستشفى الهواري

أوصت لجنة فنية مشكلة بقرار رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بصيانة مستشفى الهواري العام ببنغازي على مراحل، شريطة ألا تعيق أعمال الصيانة عمل العيادات والأقسام بالمستشفى، وذلك في استجابة لمطالبات سابقة من إدارة المستشفى بهذا الشأن.

وحسب الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة، أوصت اللجنة بضرورة توفير المواد والمعدات ومستلزمات التشغيل وبيئة العمل الطبي المناسبة. وطلبت اللجنة تكليف شركة هندسية متخصصة لإعداد دراسة كاملة عن حالة المبنى، وتحديد تكلفة الصيانة الطارئة، وأعمال الصيانة الكاملة للمبنى بالكامل.

وعاينت اللجنة أقسام العيادات الخارجية العاملة بالمستشفى والأقسام الإيوائية بما فيها قسم الطوارئ، والعمليات والعنايات وغيرها من الأقسام الطبية والخدمية، مبدية ملاحظاتها عن العمل والحالة الفنية للمباني.

وضمت اللجنة مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، إضافة إلى مديري إدارة المتابعة بوزارة الصحة، ومستشفى الهواري العام.

كان رئيس قسم الاستقبال والإحصاء بالمستشفى طالب في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» بأن تكون الصيانة المزمع إقامتها للمستشفى على «مراحل وعدم إيقاف عمل المستشفى».

يشار إلى أن سعة المستشفى تبلغ 400 سرير عام و12 أسرة للعناية الفائقة و16 سريرا لعناية القلب، وأربعة أسرة لعناية الجراحة. ويقدم المستشفى خدماته للمنطقة الممتدة من سرت إلى مساعد شرقا والكفرة جنوبا.

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