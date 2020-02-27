المسماري: قائمة المستقلين انسحبت من المسار السياسي بعد وصولها إلى جنيف

ليبيا – كشفت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري حيثيات انسحاب قائمة المستقلين من المسار السياسي بعد وصولها إلى جنيف لحضور جلسات الحوار برعاية الأمم المتحدة.

المسماري قالت خلال مداخلة عبر برنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “218NEWS” أمس الأربعاء إن اللجنة انسحبت بناء على تعليق البرلمان مشاركته في المسار السياسي حتى ترد البعثة على تساؤلات مجلس النواب وعليه عادت إلى بنغازي.

وأوضحت أن اختيارها للمشاركة في مباحثات جنيف تم بدعوة مباشرة من البعثة الأممية ضمن المشاركين في المسار عن المستقلين ولم يتم عن طريق اختيار مجلس النواب عن الدوائر الانتخابية.

وأشارت إلى أن مشاركتها في المسار السياسي كان رغبة منها في إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، مبينةً أن احترام قرار مجلس النواب كان أمراً واجباً وأن عدداً من المستقلين عن بنغازي وبرقة وترهونة انسحبوا إيمانا منهم بأن البرلمان عنصر مهم في طاولة الحوار وعادوا أيضاً إلى بنغازي.

كما أكدت على عدم عقد أي اجتماعات عدا جلسة ترحيب من قبل البعثة الأممية، كاشفةً أنها اجتمعت بشكل شخصي مع المبعوث الأممي غسان سلامة حيث تفهمت البعثة الأمر.

وبشأن العودة للمسار السياسي علقت مؤكده أن العودة ستكون بعد التشاور مع مجلس النواب ومعرفة ما يقرره المجلس حول مشاركة المستقلين.

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