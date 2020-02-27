منظمة حقوقية تدعو لاستكمال المباحثات العسكرية بشأن ليبيا

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالتقدّم الكبير الذي أُحرز في محادثات اللجنة العسكرية «5 + 5» والتوصل إلى مسودة اتفاق وقف دائم إطلاق النار في ليبيا، خلال الجولة الثانية من المفاوضات العسكرية التي عُقدت برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا.

ودعت اللجنة، في بيان أصدرته-وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه-إلى سرعة استكمال المباحثات العسكرية من أجل إقرار مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به، وضمان عودة النازحين والمهجرين قسرا من مناطق النزاع والتوتر بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط مدينة طرابلس إلى مناطقهم ومنازلهم.

وجددت اللجنة، دعمها ومساندتها لكل المساعي والجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وفق مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)، داعية جميع الأطراف العسكرية والسياسية إلى تجنّب العرقلة والانخراط بحسن نيّة من أجل المضي قُدما نحو تحويل الهدنة إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يضمن نجاح مسارات الحوار والمفاوضات السياسية والاقتصادية والامنية، وبما يضمن أيضا وقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيين في طرابلس.