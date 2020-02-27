الصحة الليبية تتفقد جاهزية العزل والحجر الصحي بمستشفي الكويفية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجري مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية حسين العوامي برفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نوري الفسي زيارة ميدانية لتفقد الاستعدادات والتجهيزات بقسم العزل الصحي بمستشفي الكويفية بنغازي .

الفسي أوضح أن الجولة التفتيشية جاءت بناء علي تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب للوقوف على سير عملن، وللإطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية وإجراءات السلامة الصحية .

حيث شملت الجولة تفقد قسم العزل والتجهيزات الطبية تحسبا لأي طارئ في حالة تسلل فيروس كورونا للبلاد .

وأضاف مدير إدارة التفتيش والمتابعة أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مدير مستشفي الكويفية الدكتور أنس البرغثي وعدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام، للبحث في آلية التنسيق و تطوير جودة الأداء وفقًا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية، مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزير الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية .

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