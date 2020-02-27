بين تناقض تصريحات أردوغان وباشاآغا .. هل يصبح المقاتلين السوريين خارج السيطرة ؟

ليبيا – تضاربت تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان حول الإرهابيين والمرتزقة السوريينأو كما يسميهم ” الجيش الوطني السوري /الحر ” مع تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا .

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول وجود السوريين الموالين له في ليبيا : ” أنا لا أعلم لماذا يذهب عناصر الجيش السوريالحر إلى ⁧‫ليبيا‬⁩ ، ربما لديهم مصالح هناك،هم يعتبرون مساعدتهم لاخوانهم والحكومة الشرعية (الوفاق) شرف لهم “.

باشاآغا عن المقاتلين السوريين :هؤلاء ليسوا مرتزقة ومن يأتي عن طريق #تركيا هو تابع لحكومتها بناءً على اتفاقياتنا معها. أردوغان : أنا لا أعلم لماذا يذهب عناصر الجيش السوري الحر إلى #ليبيا ، ربما لديهم مصالح هناك،هم يعتبرون مساعدتهم لاخوانهم والحكومة الشرعية (الوفاق) شرف لهم . 2/2 pic.twitter.com/AaYq408dCn — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 26, 2020

لكن حديث أردوغان جاء متناقضًا مع ماقاله باشاآغا بعده بعدة ساعات في لقاء عبر قناة فرانس 24 عندما قال عن الإرهابيين السوريين أن ” هؤلاء ليسوا مرتزقة ، هم لا يتبعون شركة أمنية ، أرسلتهم تركيا ومن ترسله هو تابع للحكومة التركية وفقًا لإتفاقياتنا معها كحكومة معترف بهادوليًا ” .

فيديو | باشاآغا عن الإرهابيين السوريين : هؤلاء ليسوا مرتزقة ، هم لا يتبعون شركة أمنية ، أرسلتهم #تركيا ومن ترسله هو تابع للحكومة التركية وفقًا لإتفاقياتنا معها نحن كحكومة معترف بها دوليًا . #ليبيا #المرصد ( لقاء مع @France24_ar pic.twitter.com/Gh41QrwBox — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 25, 2020

ويأتي هذا التناقض ليطرح علامات استفهام كبرى إذ يشير حديث باشاآغا لعدم مسؤولية أو دراية حكومته على الاقل بهويات من يتمإرسالهم من السوريين كون من يرسلهم ويضمنهم هي تركيا مع مسؤولية الوفاق عن تسديد رواتبهم بمتوسط 2500 دولار للفرد الواحد .

في المقابل يتبرأ أردوغان منهم رغم قوله بأنهم اصدقاء تركيا ولكنه يقول أيضًا أنه لايعرف لماذا يذهبون إلى ليبيا ويتحدث عن فرضية وجودمصالح لهم مع ما أسماهم ” إخوانهم الليبيين وحكومتهم الشرعية ” إذ يرمي بالمسؤولية عنهم لحكومة الوفاق .

فيديو | باشاآغا يوجه رسالة لمنتسبي ما وصفها بـ " مليشيات " النواصي والدعم المركزي في #طرابلس . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/rC1eJG28mY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

وبذلك تكون النتيجة أن كل من الطرفين لاينكر وجود الإرهابيين والمرتزقة السوريين وجلبهم إلى طرابلس وهي حقيقة لم تعد بحاجة إلى أدلةلإثباتها ولكن الخطير هو أن كل منهم بات يرمي بالكرة في جوانب محددة من الموضوع إلى ملعب الآخر لتبرز علامات استفهام حول مدى استمرار السيطرة على هؤلاء الوافدين وضمان عدم تسربهم إلى الخارج والداخل في ظل تقارير عن تسرب بعضهم نحو أوروبا عبر البحر وآخرين نحو الجنوب الليبي بينهم عراقيين وسوريين وجنسيات أخرى قالت روسيا أن أنقرة ترسلهم بالفعل ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مقاتلين أو عسكريين أجانب بما في ذلك العساكر الأتراك يمكن لمن أرسلهم سحبهم بقرار حكومي أما هؤلاء السوريين فلن يستطيع أحد أن يسيطر عليهم إذا تسربوا في أي اتجاه وتحولوا مثلاً إلى مهاجرين ولاجئين داخل ليبيا بما يشكلونه من خطر ديموغرافي لاسيما وان جزء كبير منهم ينحذرون من عرق التركمان وهم سوريون من أصول تركية .

فيديو | محور #عين_زارة | علي الرملي القائد الميداني في " كتيبة النواصي “ التابعة لداخلية الوفاق يؤكد تورط باشاآغا في جلب الإرهابيين السوريين من بينهم عناصر في تنظيم داعش متوعدًا بـ " قتلهم وإبادتهم " في شوارع #طرابلس . #المرصد #ليبيا (2/1) pic.twitter.com/exf4VQ0zbZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

في الأثناء وبتوقيت يوصف بالمريب يشن باشاآغا حملة شعواء على مابات يصفها بالمليشيات المسيطرة على مؤسسات الدولة وتطعن في الظهر مشيرًا بحديثه هذا إلى مليشيات طرابلس حصرًا التي هدد أحد عناصرها بابادة من اسماهم ” الدواعش السوريين ” في الشوارع رغم كل محاولاته بأنه لايستثني إي مليشيا .

فيديو | باشاآغا يقوم اليوم الإثنين بزيارة دعم لمحور "الكتيبة 301 #مصراتة " جنوب العاصمة إلتقى فيها آمرها عبدالسلام زوبي رفقة مقاتليه واستمع لمتطلباتهم وحاجاتهم عقب يوم من هجوم شنه على "المليشيات الفاسدة في #طرابلس". #ليبيا لمتابعة #المرصد عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/I41zYVOPPW — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 24, 2020

لكن تحركاته في يوم الإثنين التالي لمؤتمره الصحفي المثير للجدل المنعقد يوم الأحد أشارت لعكس ماكان يقول قبل يوم عندما ذهب داعمًا لمحور كتيبة ” 301 مشاة مصراتة ” أو مايعرف محليًا باسم ” مليشيا 301 سرانتي ” لشهرتها في جمع الأتاوات من التجار واصحاب المحلات بزعم تأمينهم رغم تقاضيها ميزانية من الدولة .

وفي ظل هذا المشهد الصريح لم يعد خافيًا لدى عناصر وقادة التشكيلات المسلحة في طرابلس كما يروق لفائز السراج تسميتها مخاوفهم من مخطط يقوده باشاآغا يقولون أن هدفهم هو الاستئثار بالقوة في العاصمة عن طريق أذرعه من مصراتة والسوريين والأتراك ليكون بمظهر الرجل الأقوى المالك لأوراق التفاوض ليطيح بهم وبالسراج في ضربة واحدة قد تأتي من جنيف أو مكان آخر .

فيديو | السني قبل قليل عبر BBC بعد صيحات باشاآغا واعترافات أردوغان:لا يوجد معنا مقاتلين سوريين ولا مليشيات بما في ذلك #النواصي.جميع التشكيلات انضمت لمؤسسات الدولة ووزارة الداخلية باعتراف سلامة وشهادة المجتمع الدولي. #ليبيا 1/2 لمتابعتنا عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/v6hzHbR3Oi — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

وبين هذا وذاك يبقى المضحك المبكي هو مندوب الرئاسي في الأمم المتحدة الذي ينفي اعترافات أردوغان والسراج وباشاآغا بشأن وجود السوريين أو حتى وجود مليشيات خارجة عن سلطتهم متناسيًا خروجه من البلاد لاستلام منصبه الجديد في نيويورك قبل اعلان صدور قرار التكليف مخافة ردود فعل غاضبة من تعيينه ظهرت بالفعل لكنه استوعبها لاحقة بمواقفه التي تحولت الى محل اشادة منهم بعد ان كان متهمًا من قبل ذات الطرف بالعمالة والعلاقة مع المعسكر الآخر وما إلى ذلك من تهم يعرفها جيدًا أكثر من غيره .

المرصد – خاص

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