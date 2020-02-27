كم دولة عربية وصلها كورونا؟ وهل ليبيا منهم؟

واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف أنحاء العالم، وقد أصاب 9 من الدول العربية حتى الآن، على رأسها العراق والجزائر وبعض دول الخليج العربي.

ووصل الفيروس إلى 34 دولة حول العالم حتى الآن، وإلى حد كتابة هذا التقرير فإن الوفيات وصلت إلى 2700 معظمها من الصين وتأتي خلفها إيران.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحتواء انتشاره، يُعرب العديد من الخبراء عن قلقهم بشأن قدرة المنطقة على مواجهة هذا الفيروس المخيف بسبب ضعف النظم الصحية في بعض البلدان.

ولم يدخل الفيروس حتى الآن إلى الأراضي الليبية، على الرغم من إصابة عدد من الأشخاص في الدول المجاورة. وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن.

وصدر مؤخرًا مؤشر الأمن الصحي العالمي، الذي يقيس مستوى استعداد 195 دولة من خلال التركيز على الأدوات المناسبة للتعامل مع تفشي مثل هذه الأمراض والأوبئة بشكل واسع.

وجاءت ليبيا في المركز 168 عالميًا حيث حصلت على 25.7 درجة وتم اعتبارها من الدول الأقل استعدادًا، وعربيًا جاءت في المركز 15.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط تسجل حالة إصابة بالفيروس وذلك في 29 يناير الماضي، بينما أعلنت مصر عن الحالة الأولى والوحيدة حتى الآن في 14 فبراير.

وأعلنت خمس من أصل تسع دول في الشرق الأوسط أن الحالات المصابة هي لأشخاص كانوا في إيران، وهي لبنان والكويت والعراق والبحرين وسلطنة عمان.

وقال الدكتور عبدالناصر أبو بكر من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، إن البلدان الأكثر عرضة هي تلك التي تربطها صلات وثيقة بإيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية