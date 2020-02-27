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الغرياني يعلق على خلافات باشاغا و النواصي بشأن واقعة الجواسيس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

علق الصادق الغرياني، مفتي دار الإفتاء بطرابلس، على ما تم تداوله من أنباء عن إلقاء كتيبة “النواصي” القبض على عدد من “الجواسيس” من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق.

وقال “الغرياني”، خلال استضافته في برنامج “الإسلام والحياة”، المذاع عبر فضائية “التناصح”، اليوم الأربعاء، وتابعته “المسار”: “ينبغي أن تُتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وعلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، ألا يتدخل و أن يحذر من انشقاق الصف”، مضيفا: “ويجب ألا يكون ذلك مصدرا للقلق والتنديد والتصريحات المثيرة للجهوية والقبلية والعصبية”.

وتابع مفتي دار الإفتاء بطرابلس: “أتمنى أن ينتهي الأمر بالصورة القانونية الصحيحة التي تنصر الحق وتُبطل الباطل”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • كلاب النار الان يتناحرون مع تجفيف منابع المليشيات باغلاق النفط ونرى صراعات داخلية حادة بين كلاب النار والمضحك ما فعله باشاغا من تعيين سيالة الزبالة للصندوق دبولوماسيا فى تركيت وهو المطلوب للعدالة بأمر النائب العام وقرار وزير الداخلية وهذا ابلغ رد على من يزعمون انهم يريدون دولة مدنية المليشياوى فيها فوق القانون والنائب العام الذى يجب عليه ان يأمر بالقبض هلة سيالة فورا لانه يتستر على مجرم عمدا وعلنا بلا اى حياء او خجل

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