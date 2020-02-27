الغرياني يعلق على خلافات باشاغا و النواصي بشأن واقعة الجواسيس

العنوان_طرابلس

علق الصادق الغرياني، مفتي دار الإفتاء بطرابلس، على ما تم تداوله من أنباء عن إلقاء كتيبة “النواصي” القبض على عدد من “الجواسيس” من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق.

وقال “الغرياني”، خلال استضافته في برنامج “الإسلام والحياة”، المذاع عبر فضائية “التناصح”، اليوم الأربعاء، وتابعته “المسار”: “ينبغي أن تُتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وعلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، ألا يتدخل و أن يحذر من انشقاق الصف”، مضيفا: “ويجب ألا يكون ذلك مصدرا للقلق والتنديد والتصريحات المثيرة للجهوية والقبلية والعصبية”.

وتابع مفتي دار الإفتاء بطرابلس: “أتمنى أن ينتهي الأمر بالصورة القانونية الصحيحة التي تنصر الحق وتُبطل الباطل”.