“تقرير فنّي” يُوجّه بصيانة مستشفى الهواري على مراحل

صدر تقرير اللجنة المُكلّفة بمُعاينة مستشفى الهواري في بنغازي استعداداً لصيانته، ورصد أوضاعه لمعرفة إمكانية إجراء أعمال الصيانة دون إغلاقه.

وأشارت اللجنة في تقريرها المُفصّل إلى إمكانية إجراء عمليات الصيانة التي يحتاجها المستشفى على مراحل متتالية، مع مراعاة ألا تُؤثر على عمل أقسام المستشفى والعيادات التابعة للهواري.

وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها أن “اللجنة عاينت أقسام العيادات الخارجية العاملة بالمستشفى والأقسام الإيوائية بما فيها قسم الطوارئ والعمليات والعنايات وغيرها من الأقسام الطبية والخدمية”.

وأوصى التقرير الفني بتكليف شركة هندسية مُتخصّصة تتولى مهام تجهيز دراسة كاملة حول حالة مبنى المستشفى بالكامل، ورصد التكلفة المالية التي ستحتاجها أعمال الصيانة الشاملة التي سيخضع لها المستشفى.

وشددت اللجنة الفنية على أولوية توفير المواد والمعدات ومستلزمات التشغيل وبيئة العمل الطبي المناسبة داخل المستشفى فترة خضوعه لأعمال الصيانة.

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