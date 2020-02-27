عقب قصف مطار معيتيقة.. البعثة الأممية تدين خروقات الهدنة في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن ادانتها لاستمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير 2020، وأخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة، والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى.

وأشارت البعثة، إلى أن هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم.