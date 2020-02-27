وصول 4000 جواز سفر إلى مدينة البيضاء

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالجبل الأخضر وصول كمية جديدة من الجوازات الجاهزة إلى مقرها بمدينة البيضاء.

وصرح مندوب جوازات الجبل الأخضر عبدالسلام السعداوي لـ218 أن الشحنة البالغ عددها 4000 جواز سفر تعود لمواطنين قاموا بالتصوير في مقر جوازات الجبل الأخضر عام 2019.

يُذكر أن هذه الدفعة هي الثانية من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى يتم تسليم جوازات كل من قاموا بالتصوير داخل فرع جوازات الجبل الأخضر.

وأكد مندوب جوازات الجبل الأخضر أن منظومة الجوازات ستُفتح الفترة القريبة القادمة بصورة منتظمة لتقديم الخدمات إلى جميع المواطنين.

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