إردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده قلبتا مسار الأحداث في ليبيا.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، اليوم الخميس، «كان مسار الأحداث في السابق لصالح حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب».
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده قلبتا مسار الأحداث في ليبيا.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، اليوم الخميس، «كان مسار الأحداث في السابق لصالح حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب».
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انت كلامك مقلوب يامعتوه ففى ادلب لايزال الجيش العربى السورى محتفظا بالمدن المحررة ويتقدم ويقتل المزيد من جنودك وفى ليبيا لايزل الجيش الوطنى مسيطرا على مواقعه ويحاصر المليشيات وقادر على قصف اى هدف وعنصر الوقت فى صالحه بعد تجفيف منابع تمويل المليشيات باغلاق ابار النفط ولايزال السيطرة الجوية للجيش الوطنى ولايزال مخك مقلوب ولازلت تتنفس الكذب وفى النهاية كالعادة يتم سحق من دعمتهم وعيشتهم فى اوهام كما حدث فى مصر والسودان ومع فرض حظر اوربى شرق المتوسط ستعزل تماما عن كلابك فى ليبيا وتحرم من الحركة شرق المتوسط وبالتالى اصبحت وحيد غبى ياوحيد ارقصى ياامينة زوجك المعتوه اتجنن امه تنزبل نزلته ناقص عقل
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