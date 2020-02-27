إردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده قلبتا مسار الأحداث في ليبيا.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، اليوم الخميس، «كان مسار الأحداث في السابق لصالح حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب».

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