«داخلية الوفاق» تخصص بريدا إلكترونيا لتلقي شكاوي ضد اعتداءات أي من عناصرها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي التظلمات ممن وقع عليهم الظلم أو الاعتداء من قبل أي مكون من وزارة الداخلية سواء أفراداً أو كيانات تابعة لها.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البريد الإلكتروني هو«[email protected]».

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وخلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، دعا وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا «كل من له اتهام ضد ضباط الشرطة فليتوجه به لمكتب النائب العام» مشدداً على أن «ليبيا لن تكون مخالفة لما يعمل به في العالم من مؤسسات».

وجدد وزير الداخلية التأكيد على مسؤولية الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة عن توفير الحماية لمؤسسات الدولة والدفاع عن أرزاق المواطنين، واستمرارها في التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لتنظيم الأجهزة الأمنية والشرطية.

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