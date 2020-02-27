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أردوغان: وجودنا في ليبيا إمتداد لسياسات أتتاتورك

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه بمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في غزو ليبيا، معتبرًا وجود قوات عسكرية تركية في طرابلس امتدادًا طبيعيًا لسياسات أتتاتورك في ليبيا مطلع القرن العشرين.

أردوغان أجاب على تساؤلات المعارضة التركية حول أسباب تواجده في ليبيا وإرسال القوات المسلحة التركية لطرابلس وفقاً لموقع “تركيا الان” بقوله :”ماذا كان يفعل مصطفى كمال أتاتورك في طرابلس؟”.

وقال أردوغان خلال كلمته باجتماع حزب العدالة والتنمية أمس الأربعاء:”الشخص الذي قال ماذا تفعل بلادنا في ليبيا فليس لدينا شئ هناك. أقول له ماذا كان يفعل مصطفى كمال أتاتورك في طرابلس؟ لماذا ذهب إلى هناك؟ نحن حزب سياسي لا ينكر تاريخه ولكنه يسير معه إلى المستقبل. هناك عشائر ليبية موجودة بليبيا لكن حزب الشعب الجمهوري لايعرف حتى تاريخه خلال الـ 15 عام الماضية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • وماذا حدث لكلاب اتاتاورك خرجوا من ليبيا مهزومين اما كلابك فسيعودا فى توابيت عاد اليك منهم ستة عشر منهم اكبر كلب كان يقودهم والبقية تاتى فليبيا دائما مقبرة للغزاة واحفاد عمر المختار لقنوك درس ياحمار عندما اغلقوا ابار النفط وحرموك من ثروة الشعب الليبى فمن يمولك كلابك بعد ذلك سيتسولوا فى اوربا قريبا

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  • تلة الاخوانى العثمانى انت تعيش فى كوكب ثانى فنصف الاخوان من سواقط خيام النكاح والنصف الاخر نتاج سفاح بيوت الدعارة التركية اما باقى الشعب الليبى شرفاء يدوسوا باقدامهم على اى مختل تركى

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