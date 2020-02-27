أردوغان: وجودنا في ليبيا إمتداد لسياسات أتتاتورك

ليبيا – شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه بمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في غزو ليبيا، معتبرًا وجود قوات عسكرية تركية في طرابلس امتدادًا طبيعيًا لسياسات أتتاتورك في ليبيا مطلع القرن العشرين.

أردوغان أجاب على تساؤلات المعارضة التركية حول أسباب تواجده في ليبيا وإرسال القوات المسلحة التركية لطرابلس وفقاً لموقع “تركيا الان” بقوله :”ماذا كان يفعل مصطفى كمال أتاتورك في طرابلس؟”.

وقال أردوغان خلال كلمته باجتماع حزب العدالة والتنمية أمس الأربعاء:”الشخص الذي قال ماذا تفعل بلادنا في ليبيا فليس لدينا شئ هناك. أقول له ماذا كان يفعل مصطفى كمال أتاتورك في طرابلس؟ لماذا ذهب إلى هناك؟ نحن حزب سياسي لا ينكر تاريخه ولكنه يسير معه إلى المستقبل. هناك عشائر ليبية موجودة بليبيا لكن حزب الشعب الجمهوري لايعرف حتى تاريخه خلال الـ 15 عام الماضية”.

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