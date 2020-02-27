“النواب” يبحث الدور الأوروبي بمراقبة الحدود الليبية

ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اتصال هاتفي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا آخر التطورات السياسية في البلاد.

وتطرق الجانبان إلى عدد من المواضيع المتعلقة بسبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال دعم مراقبة الحدود الليبية ومشاركة البرلمان مع الاتحاد الأوروبي ضمان إدارة فعالة للحدود البحرية المشتركة إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات التقنية الأوربية في مجال المراقبة.

كما أكد العقوري على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين على حل أزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى جنوب أوروبا مشددا على مراعاة أوضاعهم الإنسانية مشيرا إلى دعم مجلس النواب لجهود البعثة الأممية ونتائج مؤتمر برلين وحرص مجلس النواب على المشاركة في مؤتمر جنيف بما يضمن تمثيله الصحيح من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

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