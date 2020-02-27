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الأطقم الطبية بمستشفى الهريش تشتكي التهميش

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

وضع أشبه بالموت البطيء يعيشه مستشفى الهريش في مدينة درنة، فبعد قرار البلدية بإخلائه بسبب تسرب مياه الصرف الصحي، أظهر الكادر الطبي معاناته اليومية وتهميشه، الأمر الذي جعل الأطقم الطبية توجه رسالة لوزير الصحة بالنظر في حالهم وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية كباقي المراكز الصحية الأخرى.

الأطباء والممرضون أبدوا استغرابهم من عدم المساواة بباقي المراكز الأخرى إضافة إلى تسيب وإهمال بعض العاملين به الأمر الذي جعلهم يخرجون عن صمتهم ويوجهون نداء عاجلا إلى الوزارة في أن تضع حلا للمستشفى الذي يقدم خدماته لمدينة يقدر عدد سكانها بـ 120 ألف نسمة.

ورغم الإمكانات المتواضعة التي يعيشها مستشفى الهريش إلا أن الكادر العامل به لم يتوانَ عن تقديم خدماته الإنسانية للمرضى ولكن إهمال الحكومة والوزارة لهذا المرفق قد تكون نتائجه وخيمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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