ليبيا – حذر المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم.

المسماري وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي أعلن ارتكاب الميليشيات التابعة لتركيا ولحكومة الوفاق جرائم بالجملة من خلال قصفها للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، مطالبا المجتمع الدولي بالتعليق على ذلك.