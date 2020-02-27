قبائل الجبارنة ترفض الدعوة لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس

أكد مجلس قبائل الجبارنة رفضه لما يسوق إليه من دعوات لعقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس، معتبرين ذلك فصلا جديدا من فصول التآمر على الوطن ومكوناته وقبائله، ومحاولة ما لها إلا الفشل.

وأشار المجلس في بيان له أمس إلى أن هذه الدعوة التي جاءت من قبل النظامين القطري والتركي محاولة بائسة لشق صف القبائل الليبية التي تجسدت وحدتها من خلال ملتقى القبائل بترهونة، والذي تم فيه التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية التي لا رجوع عنها، وعدم التفريط فيها.

ودعا المجلس كافة القبائل للتصدي وبكل قوة لمثل تلك المحاولات، ورفض المشاركة فيها، واعتبارها عملا وفعلا في غير اتجاه المصلحة الوطنية، وسبيلا للفرقة، وانسياقا وراء توجهات مشبوهة مأجورة يأباها الشرفاء من أبناء الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا