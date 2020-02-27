الأمم المتحدة تدين "بشدة" استمرار خرق الهدنة في ليبيا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بشدة” استمرار “خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير/ كانون الثاني 2020، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى”.

وجاء على الحساب الرسمي للبعثة في تويتر أن “هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم”.

وقالت سلطات مطار معيتيقة الليبي في بيان على فيسبوك إن قصفا وقع صباح اليوم الخميس أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بالمطار وهو المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية.

وقالت سلطات المطار على فيسبوك “تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر بسبب تعرضه لقصف مستمر”.

2-1 تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير 2020، وأخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى. pic.twitter.com/A73Y0poFvp — UNSMIL (@UNSMILibya) February 27, 2020

وتعرض المطار للقصف مرارا أثناء محاولات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا.