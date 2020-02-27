البعثة الأممية تدين استمرار خروقات الهدنة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إدانتها بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير الماضي، في العاصمة طرابلس.

وأشارت البعثة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن آخر تلك الخروقات للهدنة القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة الدولي، والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى.

وقالت البعثة، إن هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيين مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية، ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم.

وكانت إدارة مطار معيتيقة الدولي قد أعلنت توقف الملاحة الجوية اليوم لعدة ساعات بسبب تعرضه للقصف، وقد أكدت عملية بركان الغضب، تعرض المطار ومنطقة شرفة الملاحة لقصف بصواريخ غراد.

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