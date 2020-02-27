داخلية الوفاق توجه هذه الدعوة للمواطنين الذين تعرضوا لظلم

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الأفراد التي تعرضت لظلم على يد عناصر وزارة الداخلية إلى تقديم شكاوى.

وحث المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق كل مـن وقـع عـليه ظـلم أو اعـتداء مـن قـبل أي مـكون مـن وزارة الـداخلية سـواء أفـراداً أو كـيانات تـابعة لـها أو أي أجـهزة أمـنية وعسكرية أخرى بتقديم شكوى بعد أن جرى إنـشاء بـريد إلـكتروني خـاص بـتلقي الـشكاوي والـتظلمات عـلى مـن وقـع عـليهم الـظلم أو الاعـتداء عـلى الـعنوان الـتالي [email protected]