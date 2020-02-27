إبراهيم: سلامة حاكم ليبيا الفعلي

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

اعتبر الأكاديمي الليبي صالح إبراهيم، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، هو حاكم ليبيا الفعلي.

وقال إبراهيم في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “غسان سلامه حاكم ليبيا الفعلي” “لأول مرة في تاريخ الامم المتحدة يتحول موظفها السامي إلى حاكم حقيقي والاكثر من ذلك أنه أصبح طرف ثالث حيث شكل فريق خاص به وأسماه بالمستقلين واستمر في الاجتماع معهم بالرغم من انسحاب أطراف الصراع على الأرض”.

وأضاف إبراهيم”لقد صدق المفكر الجزائري الذى قال إن هناك شعوب مستقلة وقابلة للاستعمار وهناك شعوب مستعمرة وغير قابلة للاستعمار”