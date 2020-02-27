مجلس حكماء وأعيان صبراتة يرفضون الدعوة لعقد ملتقى القبائل الليبية بتونس

أعلن مجلس حكماء وأعيان صبراتة، وكافة القوى الوطنية في المدينة، رفضهم القاطع للدعوة التونسية لعقد ملتقى القبائل الليبية بتونس، واصفين إياها بالمفضوحة من أمير قطر عبر الرئيس التونسي.

وبارك المجلس في بيان له أمس عمليات القوات المسلحة وانتصاراتها، مؤكدين على مخرجات ملتقى مشايخ وأعيان ونخب ليبيا المنعقد في ترهونة، وأن لليبيا رجالها وقبائلها الذين لا يشترون بالمال القطري الملوث بدماء أبناء الشعب الليبي، بحسب البيان.

ودعا مجلس حكماء وأعيان صبراتة حكومات دول الجوار المتمثلة في كل من تونس والجزائر إلى احترام إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها مشائخ وأعيان ونخب ليبيا في مدينة ترهونة، مؤكدين أن القبائل الليبية في حل من أي شخص متواطئ يذهب إلى هذه الاجتماعات، وأنهم سيقفون ضد من يشاركون في هذه الملتقيات الهادفة إلى ضرب الوحدة الوطنية بالتنسيق مع الإخوان وأدواتهم المحلية والدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا