مسؤولون من وزارة الصحة يتفقدون الحجر الصحي بمستشفى الصدرية ببنغازي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

27 February, 2020

قام مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية حسين العوامي و مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي بزيارة ميدانية صباح اليوم الى قسم العزل الصحي بمستشفي الكويفية للامراض الصدرية ببنغازي .

وتفقد العوامي جاهزية القسم لاستقبال اي حالة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا

تأتي الزيارة بتعليمات من وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب للوقوف على سيرالخدمات ومدي تطبيق إجراءات السلامة الصحية