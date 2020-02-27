مسؤولون من وزارة الصحة يتفقدون الحجر الصحي بمستشفى الصدرية ببنغازي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |
27 February, 2020
قام مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية حسين العوامي و مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي بزيارة ميدانية صباح اليوم الى قسم العزل الصحي بمستشفي الكويفية للامراض الصدرية ببنغازي .
وتفقد العوامي جاهزية القسم لاستقبال اي حالة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا
تأتي الزيارة بتعليمات من وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب للوقوف على سيرالخدمات ومدي تطبيق إجراءات السلامة الصحية
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