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مسؤولون من وزارة الصحة يتفقدون الحجر الصحي بمستشفى الصدرية ببنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

27 February, 2020

قام مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية  حسين العوامي  و مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة نوري الفسي بزيارة ميدانية صباح اليوم الى قسم العزل الصحي بمستشفي الكويفية للامراض الصدرية  ببنغازي .

وتفقد العوامي جاهزية القسم لاستقبال اي حالة  يشتبه باصابتها بفيروس كورونا 

تأتي الزيارة بتعليمات  من وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب للوقوف على سيرالخدمات ومدي تطبيق إجراءات السلامة الصحية 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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