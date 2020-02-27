مديرية أمن طرابلس تبحث إنشاء إدارة مختصة للتخلص من النفايات الطبية

عقد مدير أمن طرابلس، عميد أسامة عويدان، صباح اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة الأمنية لبحث إنشاء إدارة مختصة لمعالجة النفايات الطبية تتولى أعمال الفرز ونقل ومعالجة المخلفات الطبية وسبل التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية والمتراكمة بالمخازن، بحسب وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن طرابلس جرى خلاله التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه العملية لضمان الرقابة على العمل وصولا لتحقيق نتائج فعالة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية من منطلق الحرص الدائم على أمن وسلامة المجتمع وما تشكله النفايات الطبية من هاجس وتهديد حقيقي لإمكانية نقلها للأمراض وتدميرها البيئة، وإيجاد الحلول السليمة للتخلص منها والمواكبة للمعايير المعتمدة في التخلص من هذه النفايات.

حضر الاجتماع كل من مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، ورئيس مستوصف الشرطة عقيد منذر بن عيسى، ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء مقدم عبدالحكيم محمد صالح، ورئيس قسم الموافقات الأمـنية رائـد امحمد سليمان، ورئيس الاتحاد الليبي للمنظمات البيئية غير الحكومية المهندس صلاح بالخير علي، ورئيس مجلس إدارة النفايات الطبية حسين عبدالكريم، وعضو عن وزارة الصحة الدكتورة وفاء الغرياني، وعضو عـن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور نجيب علي بشر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا