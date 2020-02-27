“المقهور” تُعلّق مشاركتها بجنيف.. وتُخاطب سلامة

وجهت المحامية عزة كامل المقهور خطابا للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بشأن تعليق مشاركتها في الحوار السياسي المنعقد بمدينة جنيف.

واستعرضت المقهور أبرز النقاط التي دفعتها للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الذي يُعوّل فيه الليبيون على مخرجات المسارات الثلاث التي رسمتها البعثة الأممية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأشارت المُحامية في مطلع خطابها إلى أن “التمثيل الحاضر في اجتماعات المسار السياسي غير كافية ولا متوازنة ولا تعكس ليبيا بأكملها” وهو ما يُخالف مقررات مؤتمر برلين المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي والتي تنص على الملكية الليبية للمسار السياسي والتمثيل الليبي الكافي والفعلي والحقيقي له.

وعبّرت المقهور لسلامة عن توجسها من أن يزيد هذا التمثيل غير المُكتمل الشروط من حدة الصراع المسلح الدائر وتفاقمه، واحتمالية تأثيره سلبا على المسارين العسكري الأمني، والاقتصادي.

كما اقترحت على المبعوث الأممي إلى ليبيا “إشراك العقول الليبية من مثقفين ومهنيين وخبراء في المسار السياسي مقابل الساسة الليبيين، الذين يبدو أن لدى بعضهم تداخل بين مصالحهم الشخصية ومصالح الوطن”.

وحذّرت المقهور في خطابها من كون “الظروف الحالية القاسية التي تمر بها ليبيا تستدعي الحذر في انطلاق مسار سياسي دون توافر متطلباته وشروطه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية