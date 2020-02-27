تنسيق ليبي مع «الصحة العالمية» للاستجابة لـ«كورونا»

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د بدر الدين بشير النجار مع رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، ألية التنسيق بين الطرفين للاستجابة لفيروس «كورونا» المستجد.

وكان المركز أقر خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس في ليبيا ضمن إجراءاته الوقائية الاحترازية لتقليل خطر دخول الفيروس إلى البلاد.

في هذه الأثناء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أخذ عينة لمواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن الفحص المعملي للعينة أظهر خلو الحالة من الفيروس.

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