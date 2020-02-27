الثني يصدر تعليماته بمعالجة مشاكل التلوث البيئي في بنغازي

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الخميس، تعليماته بضرورة معالجة مشاكل التلوث البيئي في بحيرة 23 يوليو ببنغازي وعدد من بحيرات المدينة، مشددا على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي في أحياء القوارشة والسلاوي وعلي بن أبي طالب (السيرتي).

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، إضافة لعدد من المسؤولين بقطاع الصرف الصحي وبعض من المستشارين بديوان مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي لمدينة بنغازي، نتيجة لتهالك البنية التحتية أو قدمها.

وأكد الثني ضرورة التعاقد مع شركات استشارية لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة العاجلة لشبكات الصرف بعدد من مناطق بنغازي.