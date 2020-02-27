العقوري يبحث مع بوجيا آخر التطورات السياسية وملف الهجرة

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس، في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلان بوجيا، آخر التطورات السياسية.

وتركزت المحادثات على عدد من القضايا، أهمها سبل التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم إدارة ومراقبة الحدود في ليبيا، وإقامة مشاريع مشتركة لضمان إدارة فعالة للحدود الليبية والبحرية المشتركة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الأوروبية في هذا المجال.

كما ناقش العقوري أزمة الهجرة، حيث أكد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي لحلحلة أزمة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وضرورة مراعاة أوضاعهم الإنسانية، مؤكدا دعم مجلس النواب لجهود البعثة الأممية ونتائج مؤتمر برلين من أجل إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، إلى جانب الحرص على المشاركة في حوار جنيف بما يضمن التمثيل الصحيح لمجلس النواب.

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