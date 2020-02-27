الفيتوري: لماذا طلب باشاغا من أمريكا إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا؟

ترجمة ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

خصص السياسي والصحفي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، مقاله الأسبوعي في موقع ميدل ايست مونيتور للحديث عن مخاطر دعوة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا.

وقال الفيتوري إن فتحي باشاغا هو وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبي رغم أن العديد من المراقبين يعتقدون أنه هو القوة الحقيقية وراء العرش. ونادراً ما يفوت باشاغا فرصة لتعزيز هذا التصور، وعلى الرغم من تعامله الخبيث مع وسائل الإعلام إلا أنه يبدو أنه يستمتع بالأضواء.

وباشاغا هو طيار سابق في سلاح الجو الليبي وهو في الأصل من مدينة مصراتة القوية بغربي البلاد. وتولى منصبه الحالي في أكتوبر 2018 وبعد شهرين فقط من عناوين الصحف كان تنظيم داعش الإرهابي قد هاجم وزارة الخارجية للتو بعد أن ضرب لجنة الانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط الليبي في مايو وسبتمبر على التوالي. وفي ديسمبر 2018 انتقد باشاغا انعدام الأمن وانتقد وزارته والميليشيات وأي شخص آخر تقريبًا بينما وعد بإصلاح الأجهزة الأمنية في البلاد. وبعد مرور عامين تقريبًا ما زال ينتقد لكنه لا يفعل شيئًا آخر.

ويوم الأحد الماضي كان هناك تكرار لذلك مرة أخرى. وخلال مؤتمر صحفي لم يُسمَح فيه بأي أسئلة اتهم وكالة الاستخبارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بأنها تحت سيطرة ميليشيا بعينها. وزعم باشاغا أن “جهاز المخابرات الليبي غير موثوق به”، لكنه لم يقل ما الذي سيفعله حيال ذلك وكيف. كما أكد من جديد حقيقة معروفة منذ زمن طويل وهي أن الميليشيات تهيمن على العاصمة طرابلس و”تعيق عمل وزارة الداخلية”.

ومن الأهمية بمكان أن باشاغا خص كتيبة النواصي وهو ميليشيا مجرمة بوحشية مسؤولة عن العديد من الجرائم بما في ذلك الاختطاف. وقال الدكتور الفيتوري إن صهره أحد ضحايا هذه الميليشيا حيث تم خطافه في 2 فبراير. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ترد الميليشيات بطريقة تهديدية وتحد الوزير في وقت صعب للغاية بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني. ويقاتل لواء النواصي قوات الجيش الوطني الليبي في جنوبي طرابلس، وأغضاب هذ الميليشيا قد يضعف دفاعات حكومة الوفاق.

وظهر أحد قادة كتيبة النواصي يدعى علي الرملي في شريط فيديو يهدد باشاغا. واتهم الرملي الوزير بأنه “لم يعد يريد النواصي لأن لديك سوريين من أعضاءتنظيم داعش الإرهابي”. وكان زعيم الميليشيا الغاضب يشير إلى المقاتلين السوريين -الذين قيل إنهم بالآلاف- الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس وهي حقيقة أكدها الرئيس رجب طيب أردوغان لأول مرة في 21 فبراير. وتتمتع ميليشيات النواصي المتمركزة في طرابلس الشرقية بتاريخ من الأنشطة الإجرامية ولطالما كانت القوة المهيمنة في العاصمة. ونفس الميليشيات تسيطر أيضًا على وكالة الاستخبارات وهو ما يفسر سبب اعتقاد باشاغا بأنها “غير موثوقة”. واتهم الوزير الميليشيا بأنها “خارجة عن القانون” وتحاول “إضعاف” وزارته التي قدرها بأنها “تقوم بعمل جيد”، مشيرا إلى نجاحها في “تأمين الاحتفال بذكرى الثورة في طرابلس”.

وكانت رسالة الوزير أن موظفيه يبذلون قصارى جهدهم وطالب إذا أمكن تركهم وحدهم، لكن وظيفته الأساسية هي الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات وليس الثناء عليهم لمجرد قيامهم بما هو وظيفتهم. وعلاوة على ذلك لا ينبغي لوزارة الداخلية أن تتوقع أي مساعدة من الجماعات المسلحة أثناء قيامها بواجبات إنفاذ القانون.

وجاء أكبر خطأ لباشاغا يوم السبت الماضي. ففي مقابلة عبر الهاتف مع بلومبرج -دون أن يطلب منه- قال: “إذا أرادت الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا فإننا كحكومة لن نمانع”. كانت هذه دعوة عامة غير مسبوقة من بلد إلى آخر لإنشاء قاعدة عسكرية على أرضها. لقد كان بمثابة دعوة للولايات المتحدة لتكون قاعدة قيادتها العسكرية بإفريقيا في ليبيا.

ولابد أمن أن يغضب الرئيس الراحل معمر القذافي في قبره لأنه هو الذي قام في عام 1970 بطرد الأمريكيين من قاعدة ويلوس الجوية الضخمة ، وهي أكبر منشأة عسكرية لهم خارج الولايات المتحدة تغطي 20 ميل مربع على الساحل بالقرب من طرابلس. ثم أصبح مطار معيتيقة المدني الذي سمي على اسم فتاة ليبية صغيرة قُتلت عندما تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية في منزل عائلتها في الستينيات. وفي عهد القذافي اعتادت ليبيا إحياء ذكرى 11 يونيو سنويًا باعتباره اليوم الذي يتم فيه طرد القوات الأمريكية من البلاد.

في محاولة لتبرير عرضه الفظيع قال باشاغا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مواجهة التدخل الروسي المتزايد، ليس فقط في ليبيا ولكن أيضًا عبر القارة الأفريقية. وادعى أن مشاركة روسيا المتزايدة في ليبيا ودعمها للمشير خليفة حفتر يجب مواجهته من قبل الولايات المتحدة ، لأن روسيا “تنظر إلى ما وراء حفتر وإلى القارة الأفريقية نفسها”. جاء عرض وزير حكومة الوفاق الوطني بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير خططًا لإعادة نشر قوات أفريكوم في إفريقيا وتقليص حجمها من أجل تحدي روسيا والصين على المستوى العالمي، ولكن بشكل أساسي في أوروبا وآسيا.

ما فشل باشاغا في فهمه هو أن إدارة دونالد ترامب من غير المرجح أن تقدم إلى حكومة الوفاق الوطني أي دعم عسكري كبير في معركتها من أجل البقاء. ويشارك البيت الأبيض الحالي بالفعل في حملة إعادة انتخاب تحت نفس موضوع الاستطلاع السابق: أمريكا أولاً وتراجع المشاركة العسكرية الأمريكية في الشؤون العالمية. وعلى أي حال لم تلعب قضايا السياسة الخارجية أي دور جوهري في كيفية تصويت الأمريكيين لرئيسهم.

ومنذ هفوة باشاغا الضخمة توجه المئات من الليبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وخزيهم للوزير الذي يريد “عودة الاستعمار إلى ليبيا” ، على حد تعبير أحد مستخدمي فيسبوك. فيما غرد مستخدم أخر “لا لقاعدة ويلس 2”.

مما لا شك فيه أن وزير الداخلية باشاغا قام بحظر الأسئلة بشكل متعمد خلال مؤتمره الصحفي لتجنب سؤاله عن دعوته للولايات المتحدة لإقامة قاعدة في ليبيا. أخبرني مصدر في الوزارة -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن “باشاغا كان قلقًا جدًا من مواجهة مثل هذا السؤال”.

والغريب ، أن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة لم يعلقا على العرض المقدم إلى الأمريكيين من قبل زميلهم في وزارة الداخلية. هل يؤيدون ما قاله؟