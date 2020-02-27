وزارة الداخلية: اليونيسف تقوم بدور محوري في حماية الطفل

عقد اليوم الخميس اجتماع تقابلي ترأسه وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن مع رئيسة قسم حماية الطفل باليونيسف رانيا شرشر بحضور رئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن وكيل الوزارة أشار خلال الاجتماع إلى الدور الهام والمحوري الذي تقوم به منظمة اليونيسيف من أجل توطيد وتكريس تدابير وإجراءات كفلية بحماية شريحة الطفل.

واستمع وكيل الوزارة لشروح وافية حول التفاهم المشترك المبرم بين مكتب حماية الطفل الأسرة بوزارة الداخلية مع المنظمة العالمية لليونيسيف كما تم مناقشة خطة العمل المقررة للعام 2020م.

وأكد الوكيل على ضرورة تقنين وتفعيل المناشط الواردة بالوثيقة.