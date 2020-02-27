المسماري: استهداف سكان قصر بن غشير بالقذائف العشوائية

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن عناصر قوات الوفاق استهدفت بالقذائف العشوائية مناطق آهلة بالسكان في قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهله بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية”.

وكان المسماري أكد الثلاثاء أن الجيش رصد 7 حالات اعتقال طالت ضباط بالشرطة خلال الـ 48 الساعة الماضية قائلا إن العاصمة طرابلس تشهد “جرائم متعددة تصنف جرائم حرب من خطف وقتل وتهجير وسرقة بشكل يومي مما يهدد الأمن بالمدينة” مضيفا “رصدنا حالات اعتقال طالت ضباط بالشرطة خلال آخر 48 ساعة”.