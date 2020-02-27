وصول دفعة من الجوازات الجاهزة إلى مصلحة جوازات الجبل الأخضر

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالجبل الأخضر عن وصول كمية كبيرة من الجوازات الجاهزة إلى مقرها بمدينة البيضاء.

وقال مندوب جوازات الجبل الأخضر عبدالسلام السعداوي لقناة ليبيا إن الجوازات الجاهزة البالغ عددها 4 آلاف جواز سفر تعود للأشخاص الذين قاموا بالتصوير في مقر جوازات الجبل الأخضر بمدينة البيضاء.

كما أكد السعداوي أن المنظومة ستفتح في الفترة القريبة القادمة، وستفتح بانتظام حتى يحصل كل المواطنين على مستند جواز السفر.

يشار إلى أن هذه الدفعة هي الثانية من نوعها التي تصل إلى فرع جوازات الجبل الأخضر.

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