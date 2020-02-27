ديوان المحاسبة والمصرف المركزي يبحثان الترتيبات المالية لعام 2020

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اجتماعا اليوم الخميس بمقر الديوان بحضور الإدارات المختصة بالمؤسستين .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المالية للعام 2020 والمخاوف المثارة بشأنها في ظل استمرار أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره.

وأوضح المكتب الاعلامي بالديوان انه تم استعراض تداعيات الأزمة الراهنة ، وأهم الإجراءات والخطوات الاحترازية الممكن اتخاذها لمواجهة تلك التداعيات.

كما تم الاتفاق على الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه الترتيبات المالية في ظل هذه الظروف والقرارات والاجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها.