المليشيات تعاود قصف الأحياء السكنية بقصر بن غشير

طرابلس-العنوان

عاودت المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق استهداف المناطق السكنية الواقعة على تخوم العاصمة طرابلس بالقذائف العشوائية، وذلك في خرق جديد للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، إن “عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية”.

وذكر المسماري، يوم الأربعاء، أن “العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة”.