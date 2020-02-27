السعيدي: جهات رقابية تحاول الإساءة لقريرة

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن هناك بعض الجهات الرقابية تحاول الإساءة إلى الفقيد المستشار المبروك قريرة الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة الليبية.

وأوضح السعيدي لقناة “218”، اليوم الخميس، أن هذه الإساءة متعمدة وأنها تأتي بناء على طلب من بعض جهات لم يسمها.

وأضاف السعيدي أن قريرة توفي ولم يؤخذ عليه أي تجاوز خلال عمله وحتى لو حدث التجاوز لا يحق لأي كان الآن الاصطياد في الماء العكر، وفق وصفه.

وكان السعيدي، أعرب في بيان أصدره الشهر الجاري، عن أسفه لاتهامات هيئة الرقابة الإدارية لقريرة في قضية الشركة الفرنسية “سوروليك” التي قامت برفع دعوى قضائية ضد ليبيا للمطالبة بتعويض مالي.

ووفق السعيدي، فقد ذكرت هيئة الرقابة أن قريرة قام بتوقيع محضر تسوية مع الشركة المذكورة يقضي بالتزام الدولة الليبية بدفع 230 مليون يورو بالمخالفة.

وتحصلت 218 على وثائق تتعلق بقضية “سوروليك” الموجودة أساساً منذ عام 2003 أي ما قبل تولي المبروك قريرة مهامه وزيراً للعدل.

وكانت الشركة أبرمت سنة 1979 مع وزارة التعليم عقدا لإنشاء 20 مدرسة ببلدية غات ومرزق وأوباري، وآخر لإنشاء 50 مدرسة و200 مسكن بقيمة 41.038.926 مليون دينار ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية